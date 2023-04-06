Путин: Задача РФ — отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не нанесут ущерба

Россия должна отодвигать украинские войска на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

"Наша задача отодвигать их (ВСУ. — Прим. Лайфа) на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", — сказал лидер российского государства.