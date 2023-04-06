Путин: Задача РФ — отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не нанесут ущерба
Россия должна отодвигать украинские войска на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.
"Наша задача отодвигать их (ВСУ. — Прим. Лайфа) на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", — сказал лидер российского государства.
Ранее Путин заявил, что задача ВС РФ — сделать так, чтобы обстрелов Донбасса не было вообще. Денис Пушилин в свою очередь в беседе с президентом рассказал, что вопрос украинских атак стоит на повестке дня в ДНР.