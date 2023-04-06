Путин заявил о жестокости украинского режима в отношении собственных граждан

Украинский режим проявляет наивысшую степень жестокости даже по отношению к своим собственным гражданам. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.

"К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", — подчеркнул российский лидер.