Путин заявил о жестокости украинского режима в отношении собственных граждан
Украинский режим проявляет наивысшую степень жестокости даже по отношению к своим собственным гражданам. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.
"К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе той же встречи Путин назвал задачей всех военных формирований РФ прекращение обстрелов Донбасса. Безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стала главной темой большого Совбеза, который президент провёл накануне в среду, 5 апреля.