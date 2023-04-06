ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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6 апреля, 10:55

Путин заявил о жестокости украинского режима в отношении собственных граждан

Украинский режим проявляет наивысшую степень жестокости даже по отношению к своим собственным гражданам. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.

"К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал сделать всё для защиты выбравших Россию жителей новых регионов

Путин призвал сделать всё для защиты выбравших Россию жителей новых регионов

Ранее в ходе той же встречи Путин назвал задачей всех военных формирований РФ прекращение обстрелов Донбасса. Безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стала главной темой большого Совбеза, который президент провёл накануне в среду, 5 апреля.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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