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Опубликовано 6 апреля 2023, 16:57
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Три человека погибли из-за удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

Три человека погибли и ещё один получил ранения в результате украинского удара по автобусной остановке в Лисичанске (ЛНР). Об этом вечером в четверг сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Место обстрела автобусной остановки украинскими войсками. Видео © Vk.com / Администрация Лисичанска

"Погибло три мирных жителя, один человек ранен, повреждён пассажирский автобус", — говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации Лисичанска сообщает, что противник бил наверняка: первый выстрел был корректирующим, второй — прицельный по остановке.

"Люди находились в районе магазина, совершали высадку и посадку в автобус. Поэтому последствия обстрела — погибшие и раненые", — говорится в сообщении местных властей.

Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек
Появилось душераздирающее видео с места удара ВСУ в Донецке, при котором погибло девять человек

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка. Наиболее серьёзные последствия обстрела зафиксированы в Калининском районе. По неподтверждённым данным, речь может идти о девяти погибших.

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Vk.com / Администрация Лисичанска

Марина Калегина
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