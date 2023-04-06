Три человека погибли из-за удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

Три человека погибли и ещё один получил ранения в результате украинского удара по автобусной остановке в Лисичанске (ЛНР). Об этом вечером в четверг сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Место обстрела автобусной остановки украинскими войсками. Видео © Vk.com / Администрация Лисичанска

"Погибло три мирных жителя, один человек ранен, повреждён пассажирский автобус", — говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации Лисичанска сообщает, что противник бил наверняка: первый выстрел был корректирующим, второй — прицельный по остановке.

"Люди находились в районе магазина, совершали высадку и посадку в автобус. Поэтому последствия обстрела — погибшие и раненые", — говорится в сообщении местных властей.