ВСУ атаковали российских военных ударными дронами с химоружием

Украинская сторона применила химическое оружие на Запорожском направлении. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате атаки пострадал один российский военный.

"Боевики ВСУ <...> попытались применить химвещество против наших бойцов на Запорожском направлении. Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество", — написал он в своём телеграм-канале.

К счастью, нашим бойцам удалось оперативно отреагировать. Благодаря их слаженным действиям серьёзно пострадавших нет, химический ожог получил лишь один военнослужащий. Однако теперь военные будут наготове, отметил Рогов.

"На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты", — добавил он.