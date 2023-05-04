КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 19:42

Уровень воды в Каховском водохранилище находится на критической отметке

Рогов: Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришёл рекорд. Вода поднялась на 17 метров и на два с половиной метра выше нормы в районе населённых пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра", пояснил представитель администрации региона в беседе с РИА "Новости".

Полковник запаса назвал самую сложную точку для наступления ВСУ

Полковник запаса назвал самую сложную точку для наступления ВСУ

Рогов отметил, что эти территории защищает от подтопления дамба, которая на данный момент находится под мощным давлением воды. Если дамбу прорвёт, то в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей населённых пунктов, находящихся в районе водохранилища.

Также Рогов добавил, что причин повышения воды в водохранилище несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины. Кроме того, он добавил, что Каховская ГЭС в некоторых местах повреждена и требует ремонтных работ.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что в Бахчисарайском районе могут построить новое Мартовское водохранилище. Сейчас вода поступает в Ялту по каналу через главную горную гряду полуострова из Счастливенского и Загорского водохранилищ. Создание нового объекта поможет дополнительно наполнять их водой.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Общество
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров