Уровень воды в Каховском водохранилище находится на критической отметке

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришёл рекорд. Вода поднялась на 17 метров — и на два с половиной метра выше нормы — в районе населённых пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра", — пояснил представитель администрации региона в беседе с РИА "Новости".

Рогов отметил, что эти территории защищает от подтопления дамба, которая на данный момент находится под мощным давлением воды. Если дамбу прорвёт, то в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей населённых пунктов, находящихся в районе водохранилища.

Также Рогов добавил, что причин повышения воды в водохранилище несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины. Кроме того, он добавил, что Каховская ГЭС в некоторых местах повреждена и требует ремонтных работ.