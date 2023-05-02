Полковник запаса назвал самую сложную точку для наступления ВСУ

Украинские военные столкнутся со сложностями при форсировании Днепра, а самой больной точкой для них будет Каховское водохранилище. Об этом заявил член президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

"Днепр — это тяжелейшая река, и форсировать её сложно. Каховское водохранилище, где находится Херсон и вся эта агломерация, — это ещё сложнее. Это нужно иметь опыт, знания, силы и средства. Каховское водохранилище шире Днепра. Там создано большое море. Берегов не видно", — пояснил он в интервью порталу Ura.ru.

Вместе с этим он напомнил, что Вооружённые силы России хорошо укрепились на левом берегу Днепра. В частности, там созданы фортификационные инженерные сооружения, а также наблюдательные пункты. Более того, полковник сообщил, что Российская армия использует оружие, которое может уничтожить любое надводное плавучее средство.