Уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно снижаться

В Каховском водохранилище начал быстро снижаться уровень воды. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он добавил, что ситуация не представляет опасности. По его словам, уровень воды снижается быстрыми темпами благодаря регулируемому сбросу на Каховской ГЭС.

"Очень много фейков вокруг этого. Но есть факты, которые подтверждаются, что вода в Каховском водохранилище значительно поднялась. Уровень и сейчас быстрыми темпами идёт на убыль, потому что вода пошла в Каховский магистральный канал, открыли шандоры и задвижки здесь, на Каховской ГЭС", — сказал Леонтьев в беседе с ТАСС.

Глава Новой Каховки указал, что на ситуацию с подъёмом воды в Днепре и водохранилище также повлияло искусственное воздействие на гидросооружения выше по течению реки. Воду стали сбрасывать, когда начало затапливать Киев. По словам Леонтьева, это могла быть попытка нанести ущерб населённым пунктам на левобережье. Однако угроз затопления нет.