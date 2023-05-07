На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды

На Каховской ГЭС в Херсонской области начался регулируемый сброс воды для снижения резко поднявшегося уровня в Каховском водохранилище. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

На Каховской ГЭС начали сброс воды. Видео © t.me / herson_rus

"С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как уточняется, военным удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке. Уровень воды в Каховском водохранилище падает, отметили в администрации.