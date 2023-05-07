На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды
На Каховской ГЭС в Херсонской области начался регулируемый сброс воды для снижения резко поднявшегося уровня в Каховском водохранилище. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
На Каховской ГЭС начали сброс воды. Видео © t.me / herson_rus
"С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Как уточняется, военным удалось частично решить проблему с шандором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Часть воды направлена в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке. Уровень воды в Каховском водохранилище падает, отметили в администрации.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины. Кроме того, по его словам, Каховская ГЭС в некоторых местах повреждена и требует ремонта. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к прорыву дамбы, подтоплению населённых пунктов и ЗАЭС.
t.me / herson_rus