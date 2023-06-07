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7 июня, 04:05

Уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать

Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды

Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области после подтопления из-за происшествия на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начинает спадать. Об этом сообщили в мэрии Новокаховского городского округа и показали фотографии сухих улиц.

  • В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа
    В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа
  • В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа
    В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа
  • В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа
    В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды. Фото © t.me / Администрация Новокаховского городского округа

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"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — сказано в сообщении.

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Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате ЧП и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

Обложка ©

t.me / Администрация Новокаховского городского округа

Оксана Попова
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