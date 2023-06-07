Уровень воды в Новой Каховке продолжает спадать
Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды
Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области после подтопления из-за происшествия на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начинает спадать. Об этом сообщили в мэрии Новокаховского городского округа и показали фотографии сухих улиц.
"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — сказано в сообщении.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате ЧП и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.