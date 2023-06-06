Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани

Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани. По его словам, уровень воды стал стремительно расти. Кадры с места происшествия он опубликовал в телеграм-канале.

Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани. Видео © t.me / Андрей Алексеенко

"Вслед за Алёшками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду ещё в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти", — сообщил Алексеенко.

По его словам, люди не верят, что уровень воды может подняться до крыш домов и даже выше, поэтому многих граждан приходится уговаривать на переезд. Несмотря на то что в городских квадратах нет солдат ВСУ и техники, убеждать жителей собирать документы и вещи "приходится под постоянными обстрелами нацистов".