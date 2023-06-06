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6 июня, 20:10

Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани

Алексеенко: Ситуация с подтоплением в Голой Пристани Херсонской области ухудшилась

Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани. По его словам, уровень воды стал стремительно расти. Кадры с места происшествия он опубликовал в телеграм-канале.

Председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани. Видео © t.me / Андрей Алексеенко

"Вслед за Алёшками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду ещё в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти", — сообщил Алексеенко.

По его словам, люди не верят, что уровень воды может подняться до крыш домов и даже выше, поэтому многих граждан приходится уговаривать на переезд. Несмотря на то что в городских квадратах нет солдат ВСУ и техники, убеждать жителей собирать документы и вещи "приходится под постоянными обстрелами нацистов".

"Причём бьют не прицельно — просто накрывают залпами "Градов" жилые кварталы", — подчеркнул он.

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

Обложка ©

t.me / Андрей Алексеенко

Оксана Попова
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