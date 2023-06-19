Российские военные захватили французский колёсный танк
Российские военные захватили брошенный ВСУ французский колёсный танк AMX-10RC
Колёсный танк AMX-10RC. Фото © Wikipedia \ davric
Военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации захватили французский колёсный танк AMX-10RC, который используют ВСУ. Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовало Министерство обороны РФ.
Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC на окраинах Новодонецкого. Видео © Telegram / Минобороны России
"Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?" — сказал один из военных на опубликованном ролике.
Данный танк украинские военнослужащие бросили на окраинах Новодонецкого. Вместе с ним оставлено ещё более 50 единиц техники. Возле танка лежит подробная инструкция по его эксплуатации.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в районе посёлка Новодонецкое отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев. Во время боёв российские бойцы подбили бронетехнику образца НАТО, в том числе французский танк АМХ-10.