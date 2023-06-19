Военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации захватили французский колёсный танк AMX-10RC, который используют ВСУ. Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC на окраинах Новодонецкого. Видео © Telegram / Минобороны России

"Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?" — сказал один из военных на опубликованном ролике.

Данный танк украинские военнослужащие бросили на окраинах Новодонецкого. Вместе с ним оставлено ещё более 50 единиц техники. Возле танка лежит подробная инструкция по его эксплуатации.