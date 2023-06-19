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19 июня, 09:27

Даже с инструкцией: Российские военные захватили французский колёсный танк

Российские военные захватили брошенный ВСУ французский колёсный танк AMX-10RC

<p>Колёсный танк AMX-10RC. Фото © Wikipedia \ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/AMX-10RC#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AMX-10-RC.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">davric</a></p>

Колёсный танк AMX-10RC. Фото © Wikipedia \ davric

Военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации захватили французский колёсный танк AMX-10RC, который используют ВСУ. Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовало Министерство обороны РФ.

Российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC на окраинах Новодонецкого. Видео © Telegram / Минобороны России

"Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?" — сказал один из военных на опубликованном ролике.

Данный танк украинские военнослужащие бросили на окраинах Новодонецкого. Вместе с ним оставлено ещё более 50 единиц техники. Возле танка лежит подробная инструкция по его эксплуатации.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в районе посёлка Новодонецкое отряд штурмовой морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек уничтожил более сотни украинских пехотинцев. Во время боёв российские бойцы подбили бронетехнику образца НАТО, в том числе французский танк АМХ-10.

Илья Суриков
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