Российские войска нанесли удары по тылу ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли минувшей ночью удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам Рогова, атака производилась тремя волнами. Удары наносились по объектам военной инфраструктуры, складам техники и расположению украинских бойцов.