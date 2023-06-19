Российские войска нанесли удары по тылу ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС России в ночь на 19 июня атаковали тыловые позиции ВСУ в Запорожье
Российские военные нанесли минувшей ночью удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
По словам Рогова, атака производилась тремя волнами. Удары наносились по объектам военной инфраструктуры, складам техники и расположению украинских бойцов.
Ранее сообщалось, что под Новодонецким 23 бойца ВС РФ уничтожили 103 пехотинца ВСУ. По данным Минобороны России, противник был поражён за три часа боя.
Vk / Минобороны России