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Опубликовано 19 июня 2023, 08:26

Российские войска нанесли удары по тылу ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России в ночь на 19 июня атаковали тыловые позиции ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли минувшей ночью удары по тыловым позициям ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам Рогова, атака производилась тремя волнами. Удары наносились по объектам военной инфраструктуры, складам техники и расположению украинских бойцов.

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Ранее сообщалось, что под Новодонецким 23 бойца ВС РФ уничтожили 103 пехотинца ВСУ. По данным Минобороны России, противник был поражён за три часа боя.

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Vk / Минобороны России

Евгения Колесникова
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