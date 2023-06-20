В Госдуме назвали сроки завершения контрнаступления ВСУ
Картаполов: Отражение контрнаступления ВСУ закончится через три недели
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал предполагаемую дату завершения украинского контрнаступления. По его словам, всё может закончиться уже через три недели.
"Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдём сами к активным действиям", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
При этом Картаполов уточнил, что контрнаступление идёт так, как и предполагала российская сторона.
Как уже рассказывал Лайф, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил нам начало контрнаступления ВСУ. При этом уточнялось, что ни на одном направлении вражеские войска не достигли поставленных задач. Позже стало известно, что украинская армия потеряла уже около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, с 4 июня противник предпринял 263 атаки российских позиций, однако все они были отражены.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo