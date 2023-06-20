В Госдуме назвали сроки завершения контрнаступления ВСУ

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал предполагаемую дату завершения украинского контрнаступления. По его словам, всё может закончиться уже через три недели.

"Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдём сами к активным действиям", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".