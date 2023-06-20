Нарышкин: Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ
Вооружённые силы России сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не украинской армии. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В ходе общего собрания РИО он предложил уделить внимание 80-летию коренного перелома в Великой Отечественной войне и провёл параллель между сегодняшней ситуацией и Сталинградской и Курской битвами. Нарышкин отметил, что каждая из них начиналась с оборонительного этапа, а закончилась полным разгромом противника. По его мнению, во многом это перекликается с героическими усилиями нашей армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и Донбассе.
"Хотя думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии", — подчеркнул глава СВР.
Ранее Нарышкин выразил уверенность в том, что на смену украинским военным, погибшим на фронте в ходе боёв с Российской армией, придут поляки, после чего подтянут и немцев. По его мнению, Лондон с Вашингтоном готовы превратить Украину в "чёрную дыру", лишь бы не допустить её сближения с Россией.
t.me / mod_russia