Вооружённые силы России сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не украинской армии. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В ходе общего собрания РИО он предложил уделить внимание 80-летию коренного перелома в Великой Отечественной войне и провёл параллель между сегодняшней ситуацией и Сталинградской и Курской битвами. Нарышкин отметил, что каждая из них начиналась с оборонительного этапа, а закончилась полным разгромом противника. По его мнению, во многом это перекликается с героическими усилиями нашей армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и Донбассе.

"Хотя думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии", — подчеркнул глава СВР.