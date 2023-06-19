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19 июня, 08:51

Глава СВР Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной бомбы"

Госинспекция ядерного регулирования Украины решила отправить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС. Соответствующие данные получила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

"Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начинённого взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — указано в сообщении ведомства.

Утверждается, что два контейнера перевезли на площадку хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. При этом Киев не уведомил МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку. В СВР это расценили как намерение украинской власти продолжить работу над "грязной бомбой". Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия "для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства ЕС и Причерноморья".

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Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием "грязной бомбы" на территории России. По данным ведомства, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил создать специальную службу, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов в РФ средствами поражения, а также сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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