Глава СВР Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной бомбы"
Госинспекция ядерного регулирования Украины решила отправить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС. Соответствующие данные получила Служба внешней разведки (СВР) РФ.
"Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начинённого взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — указано в сообщении ведомства.
Утверждается, что два контейнера перевезли на площадку хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. При этом Киев не уведомил МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку. В СВР это расценили как намерение украинской власти продолжить работу над "грязной бомбой". Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия "для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства ЕС и Причерноморья".
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием "грязной бомбы" на территории России. По данным ведомства, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил создать специальную службу, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов в РФ средствами поражения, а также сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.