Глава СВР Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной бомбы"

"Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начинённого взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — указано в сообщении ведомства.

Утверждается, что два контейнера перевезли на площадку хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. При этом Киев не уведомил МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку. В СВР это расценили как намерение украинской власти продолжить работу над "грязной бомбой". Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия "для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства ЕС и Причерноморья".