Песков словами "нет оценок" ответил на вопрос о планах Киева по "грязной бомбе"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать тему планов украинской военной разведки совершить на территории России теракты, в частности с использованием "грязной бомбы".

"Нет, у нас нет оценок", — ответил представитель Кремля на вопрос, как оценивают там полученные российскими силовиками данные.