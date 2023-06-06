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6 июня, 10:30

Песков словами "нет оценок" ответил на вопрос о планах Киева по "грязной бомбе"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать тему планов украинской военной разведки совершить на территории России теракты, в частности с использованием "грязной бомбы".

"Нет, у нас нет оценок", — ответил представитель Кремля на вопрос, как оценивают там полученные российскими силовиками данные.

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Песков объяснил разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием "грязной бомбы" на территории России. По данным российской спецслужбы, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил создать специальную службу, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов в России средствами поражения, а также сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Александр Юнашев
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