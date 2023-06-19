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Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 12:53
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Нарышкин: Когда украинцы закончатся, их заменят поляки и немцы

США и Великобритания рассчитывают, что, когда украинцы закончатся в результате больших потерь на фронте, на их место придут поляки, а затем подтянут и немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона. Это ясно, в том числе из документальных материалов", — сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Нарышкина, американцы с британцами готовы превратить Украину в "чёрную дыру" Европы, чтобы не допустить её сближения с Россией. А самим украинцам во всей этой ситуации отведена роль пушечного мяса. Естественно, это делается для того, чтобы сберечь военнослужащих стран Запада, подчеркнул глава СВР. По его мнению, контрнаступление ВСУ в конечном счёте негативно скажется на государственности самой Украины.

Пленный боец ВСУ рассказал, как американцы и поляки командуют армией Украины
Пленный боец ВСУ рассказал, как американцы и поляки командуют армией Украины

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме обвинили Польшу в попытке нажиться на Украине. Как указал депутат Алексей Журавлёв, даже создание военных баз НАТО и инфраструктуры для обучения украинцев — это дополнительные возможности для создания рабочих мест и финансовое оживление польской глубинки.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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