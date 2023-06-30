Марочко сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны у Артёмовска с техникой НАТО

Украинские войска попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе Артёмовска ВСУ батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населённого пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны", — написал он.

Причём ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Однако российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.