Марочко сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны у Артёмовска с техникой НАТО
Марочко: ВСУ использовали западную технику для попытки атаки в районе Артёмовска
Украинские войска попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе Артёмовска ВСУ батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населённого пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны", — написал он.
Причём ВСУ использовали западную бронетехнику и танки. Однако российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.
Ранее ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. К счастью, пострадавших и разрушений удалось избежать.
t.me / V_Zelenskiy_official