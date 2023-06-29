Марочко заявил, что украинские бойцы обстреляли друг друга на Краснолиманском направлении
Марочко: Украинские нацгвардейцы атаковали военных ВСУ за попытку дезертирства
На Краснолиманском направлении бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины", — сказал он.
По словам Марочко, нацгвардейцы, вероятно, пытались пресечь попытку украинских военных "самовольно оставить позиции" в районе села Серебрянка в ДНР.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ увеличили число ударных групп на Донецком направлении. По его словам, в районе Артёмовска и Соледара украинские войска усиливают действия наступательного характера.
t.me / V_Zelenskiy_official