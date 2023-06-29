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29 июня, 07:18

Марочко заявил, что украинские бойцы обстреляли друг друга на Краснолиманском направлении

Марочко: Украинские нацгвардейцы атаковали военных ВСУ за попытку дезертирства

На Краснолиманском направлении бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по военным 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Серебрянка с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины", — сказал он.

По словам Марочко, нацгвардейцы, вероятно, пытались пресечь попытку украинских военных "самовольно оставить позиции" в районе села Серебрянка в ДНР.

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Ранее Марочко рассказал, что ВСУ увеличили число ударных групп на Донецком направлении. По его словам, в районе Артёмовска и Соледара украинские войска усиливают действия наступательного характера.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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