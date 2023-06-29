Марочко рассказал, что ВСУ увеличили число ударных групп на Донецком направлении
Марочко: ВСУ наращивают число техники и ударных групп на Донецком направлении
ВСУ наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом в телеграм-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как указал военный эксперт, в районе Артёмовска и Соледара украинские войска усиливают действия наступательного характера.
"Ударные группы противника усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава", — добавил Марочко.
По его словам, противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские войска испытывают проблемы с логистикой из-за проливных дождей на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Он уточнил, что потоки воды размыли грунтовые дороги, из-за чего вражеская техника постоянно застревает и задерживает материально-техническое обеспечение войск.
t.me / V_Zelenskiy_official