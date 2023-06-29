Марочко рассказал, что ВСУ увеличили число ударных групп на Донецком направлении

ВСУ наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. Об этом в телеграм-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как указал военный эксперт, в районе Артёмовска и Соледара украинские войска усиливают действия наступательного характера.

"Ударные группы противника усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава", — добавил Марочко.

По его словам, противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ.