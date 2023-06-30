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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 06:27
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ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOТ.

По его информации, по МАПП Нехотеевка, который находится в Белгородском районе (около 400 метров от границы), выпустили семь мин калибра 82 мм. К счастью, пострадавших и разрушений удалось избежать.

ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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