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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 05:43
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ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Украинские войска в очередной раз обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, атака велась накануне из гранатомётов СПГ-9 и АГС-17. Также по МАПП "Шебекино" (50 м от границы) было выпущено 11 мин калибра 120 мм. Но всё безуспешно — разрушений нет. В результате обстрела никто не пострадал.

Два человека погибли и восемь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два человека погибли и восемь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ города Алёшки в Херсонской области. Украинские военные не прекращают наносить удары по этому населённому пункту.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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