ВСУ вновь обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Украинские войска в очередной раз обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, атака велась накануне из гранатомётов СПГ-9 и АГС-17. Также по МАПП "Шебекино" (50 м от границы) было выпущено 11 мин калибра 120 мм. Но всё безуспешно — разрушений нет. В результате обстрела никто не пострадал.