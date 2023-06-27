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27 июня, 18:46

Один человек погиб и трое ранены при обстреле ВСУ жилых кварталов города Алёшки

Один мужчина погиб и ещё три человека получили ранения при обстреле ВСУ жилых кварталов Алёшков Херсонской области, сообщает военное следственное управление Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), находящееся в городе для проведения следственных действий в связи с разрушениями и жертвами, причинёнными действиями украинских военных.

"ВФУ непрерывно обстреливают жилой массив населённого пункта Алёшки Херсонской области, однако, несмотря на это, следователи СКР предпринимают все меры для фиксации последствий противоправных действий украинских военнослужащих", — рассказал представитель ведомства РИА "Новости".

По его словам, мужчина убит в результате обстрела неподалёку от ресторана "Олешье". Городские службы продолжают снабжать питьевой водой мирных жителей, которые не покинули Алёшков. Воду раздают с помощью автоцистерны, невзирая на обстрелы.

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Вчера в сети появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке. Удар украинских военных по месту богослужений был нанесён накануне одного из главных праздников мусульман — Курбан-байрама.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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