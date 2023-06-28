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28 июня, 18:55

Два человека погибли и восемь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое мужчин погибли и восемь человек пострадали в результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка. Среди раненых пятеро детей. Информацию сообщил совместный центр контроля и координации, а также мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, ранения в результате обстрела Кировского района получили восемь мирных граждан", — уточнил градоначальник в Telegram-канале.

Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

А накануне один человек погиб и трое получили ранения под обстрелом ВСУ Алёшков в Херсонской области. Украинские военные не прекращают наносить удары по этому населённому пункту.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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