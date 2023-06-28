ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 18:55
5912

Два человека погибли и восемь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое мужчин погибли и восемь человек пострадали в результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка. Среди раненых пятеро детей. Информацию сообщил совместный центр контроля и координации, а также мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, ранения в результате обстрела Кировского района получили восемь мирных граждан", — сообщил градоначальник в Telegram-канале.

Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке
Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

А накануне один человек погиб и трое получили ранения под обстрелом ВСУ города Алёшки в Херсонской области. Украинские военные не прекращают наносить удары по этому населённому пункту.

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • сцкк
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar