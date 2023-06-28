Два человека погибли и восемь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое мужчин погибли и восемь человек пострадали в результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка. Среди раненых пятеро детей. Информацию сообщил совместный центр контроля и координации, а также мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, ранения в результате обстрела Кировского района получили восемь мирных граждан", — сообщил градоначальник в Telegram-канале.