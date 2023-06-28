Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

Заместитель командира нацбатальона "Азов"* Дмитрий Букарев уничтожен во время украинского обстрела по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в прошлом году. Его гибель подтвердила сестра Татьяна Лисовая в соцсети.

"Погиб заместитель командира полка "Азов" подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года", — написала она.