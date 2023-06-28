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28 июня, 16:50

Замкомбата "Азова" был уничтожен при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке

Сестра замкомандира "Азова" Букарева написала о его гибели в Еленовке

<p>Дмитрий Букарев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/112070" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Политика страны</a></p>

Дмитрий Букарев. Фото © t.me / Политика страны

Заместитель командира нацбатальона "Азов"* Дмитрий Букарев уничтожен во время украинского обстрела по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в прошлом году. Его гибель подтвердила сестра Татьяна Лисовая в соцсети.

"Погиб заместитель командира полка "Азов" подполковник Дмитрий Букарев (Белотур). С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, но чуда не случилось, погиб в Еленовке с 28 на 29 июля 2022 года", — написала она.

Семь атак и 325 убитых: ВСУ понесли тяжёлые потери на самом смертоносном участке фронта

Семь атак и 325 убитых: ВСУ понесли тяжёлые потери на самом смертоносном участке фронта

Напомним, удар по изолятору с украинскими пленными в Еленовке был нанесён ВСУ ночью 29 июля прошлого года из HIMARS. В результате погибло 50 человек и 73 было ранено. МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли СИЗО для того, чтобы не дать украинским военным раскрыть правду.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Татьяна Миссуми
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