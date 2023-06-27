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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 10:25
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ВСУ понесли тяжёлые потери на самом смертоносном участке фронта

ВС России отразили 7 атак на Донецком направлении и ликвидировали 325 бойцов ВСУ

ВС России в ходе спецоперации за последние сутки отразили семь украинских атак на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника", сказал он.

Так, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы уничтожили до 325 украинских военнослужащих. Противник потерял один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. Кроме того, добавил Конашенков, в районе Авдеевки ДНР был уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее в Минобороны отчитывались об уничтожении более 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Противник потерял три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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