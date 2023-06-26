МО РФ: ВСУ потеряли свыше 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 150 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — уточнил Конашенков.