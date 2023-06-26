МО РФ: ВСУ потеряли свыше 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 150 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — уточнил Конашенков.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские Вооружённые силы улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По его словам, наши бойцы настроены освободить населённый пункт как можно скорее.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo