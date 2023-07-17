Пленные бойцы ВСУ рассказали, чему их учили в Британии
Пленные бойцы ВСУ рассказали, как в Британии их учили ненавидеть русских
Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале беседу с двумя украинскими военнопленными. Они рассказали, что их забрали в военкомат прямо с улицы и отправили в учебные центры НАТО в Великобритании.
Допрос пленных военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Со слов мужчин, обучали их в Соединённом Королевстве весьма плохо, а стреляли бойцы преимущественно холостыми патронами. В общей сложности обучение длилось 35 дней. Оба солдата подчеркнули, что нормального вооружения в рядах ВСУ нет. При этом, как рассказал один из военнопленных, большое внимание уделялось целенаправленному настраиванию украинцев против России.
"Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа, чтоб было больше ненависти. Нам постоянно рассказывали, что надо больше убивать русских", — рассказал военнопленный.
Другой украинский пленный назвал зашкаливающими потери ВСУ из-за отвратительного командования. По его словам, командиры на боевые задания не ходили, а сидели в блиндажах в пяти–семи километрах от боевых действий.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки лишились до 240 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Среди других потерь противника на обоих направлениях — две боевые бронемашины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация", а также гаубица Д-30.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России