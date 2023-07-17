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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 18:41
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Пленные бойцы ВСУ рассказали, чему их учили в Британии

Пленные бойцы ВСУ рассказали, как в Британии их учили ненавидеть русских

Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале беседу с двумя украинскими военнопленными. Они рассказали, что их забрали в военкомат прямо с улицы и отправили в учебные центры НАТО в Великобритании.

Допрос пленных военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Со слов мужчин, обучали их в Соединённом Королевстве весьма плохо, а стреляли бойцы преимущественно холостыми патронами. В общей сложности обучение длилось 35 дней. Оба солдата подчеркнули, что нормального вооружения в рядах ВСУ нет. При этом, как рассказал один из военнопленных, большое внимание уделялось целенаправленному настраиванию украинцев против России.

"Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа, чтоб было больше ненависти. Нам постоянно рассказывали, что надо больше убивать русских", — рассказал военнопленный.

Другой украинский пленный назвал зашкаливающими потери ВСУ из-за отвратительного командования. По его словам, командиры на боевые задания не ходили, а сидели в блиндажах в пяти–семи километрах от боевых действий.

За сутки под Донецком отбито 13 атак ВСУ
За сутки под Донецком отбито 13 атак ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки лишились до 240 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Среди других потерь противника на обоих направлениях — две боевые бронемашины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация", а также гаубица Д-30.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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