Пленные бойцы ВСУ рассказали, чему их учили в Британии

Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале беседу с двумя украинскими военнопленными. Они рассказали, что их забрали в военкомат прямо с улицы и отправили в учебные центры НАТО в Великобритании.

Допрос пленных военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Со слов мужчин, обучали их в Соединённом Королевстве весьма плохо, а стреляли бойцы преимущественно холостыми патронами. В общей сложности обучение длилось 35 дней. Оба солдата подчеркнули, что нормального вооружения в рядах ВСУ нет. При этом, как рассказал один из военнопленных, большое внимание уделялось целенаправленному настраиванию украинцев против России.

"Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа, чтоб было больше ненависти. Нам постоянно рассказывали, что надо больше убивать русских", — рассказал военнопленный.

Другой украинский пленный назвал зашкаливающими потери ВСУ из-за отвратительного командования. По его словам, командиры на боевые задания не ходили, а сидели в блиндажах в пяти–семи километрах от боевых действий.