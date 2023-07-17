За сутки под Донецком отбито 13 атак ВСУ

За минувшие сутки российские войска отбили 13 атак ВСУ на Донецком направлении, включая районы Белогоровки и Марьинки в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 13 атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, за сутки на этом направлении ВСУ лишились до 320 солдат. Там же за сутки российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую гаубицу М777, польскую САУ Krab, гаубицу "Мста-Б", две противотанковые пушки "Рапира", а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.