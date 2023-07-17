Конашенков: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 240 бойцов

Украинская армия потеряла на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 240 бойцов и самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства. Такими данными поделился на брифинге в понедельник, 17 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Марфополь, Новосёловка, Щербаки и Пятихатки Запорожской области", — перечислил он.

Среди других потерь противника на обоих направлениях — две боевые бронемашины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация", а также гаубица "Д-30".