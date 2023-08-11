В Киеве подтвердили, что контрнаступ заглох, и назвали причину
Глава МИД Украины Кулеба: Наша проблема — сильные оборонительные позиции России
Наступление Киева идёт так медленно из-за сильных оборонительных позиций России. Этот факт признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo.
"Самые большие проблемы — мощные оборонительные позиции, возведённые русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться", — посетовал украинский министр.
Ранее в США рассказали о "коллективном разочаровании" на Украине после провала контрнаступления. Киевские власти и их западные партнёры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению военных оно переломит ход конфликта. Однако всё пошло не по плану.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency