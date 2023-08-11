В Киеве подтвердили, что контрнаступ заглох, и назвали причину

Ранее в США рассказали о "коллективном разочаровании" на Украине после провала контрнаступления. Киевские власти и их западные партнёры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению военных оно переломит ход конфликта. Однако всё пошло не по плану.