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Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 08:10
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В Киеве подтвердили, что контрнаступ заглох, и назвали причину

Глава МИД Украины Кулеба: Наша проблема — сильные оборонительные позиции России

Наступление Киева идёт так медленно из-за сильных оборонительных позиций России. Этот факт признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo.

"Самые большие проблемы — мощные оборонительные позиции, возведённые русскими за последний год. Нашим солдатам сложно продвигаться", — посетовал украинский министр.

В США назвали причины огромных потерь ВСУ в ходе контрнаступления
В США назвали причины огромных потерь ВСУ в ходе контрнаступления

Ранее в США рассказали о "коллективном разочаровании" на Украине после провала контрнаступления. Киевские власти и их западные партнёры раскручивали контрнаступление и надеялись, что благодаря потоку нового оружия и обучению военных оно переломит ход конфликта. Однако всё пошло не по плану.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Марина Калегина
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