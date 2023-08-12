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12 августа, 13:02

В Бундесвере нашли оправдание провальному контрнаступу подготовленных НАТО солдат ВСУ

Bild am Sonntag: Проблемы с контрнаступлением ВСУ связаны с тактикой малых групп

У украинских военных при контрнаступлении нет возможности реализовать полную ударную мощь боевых бригад, подготовленных в ФРГ, поскольку боевые действия ведутся малыми группами. Об этом пишет германская газета Bild am Sonntag со ссылкой на позицию Бундесвера.

"Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что, несмотря на то что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно", — цитирует издание документ ведомства.

Согласно выводам немецких военных, их украинские коллеги не могут перехватить инициативу и добиться огневого превосходства. Подпортить дела ВСУ могут и нерешительные поставки западного оружия. Издание отмечает, что Киев вместе с зарубежными союзниками был слишком уверен в своей победе. Газета также отмечает, что сильно усложняют задачу противника превосходство РФ в воздухе. Само же контрнаступление ВСУ вроде и продвигается, однако достаточно медленно, пишет Bild am Sonntag.

Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

Германия передала Украине две пусковые установки Patriot

Как сообщал Лайф, ранее немецкие СМИ писали, что кабмин ФРГ планирует в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Журналисты заявляли, что сейчас Берлин рассматривает вопрос их передачи с союзниками, в том числе США. Однако затем канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, точка зрения Берлина пока не изменилась, к передаче такого оружия ФРГ пока не готова.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Осипов
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