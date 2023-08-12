В Бундесвере нашли оправдание провальному контрнаступу подготовленных НАТО солдат ВСУ
Bild am Sonntag: Проблемы с контрнаступлением ВСУ связаны с тактикой малых групп
У украинских военных при контрнаступлении нет возможности реализовать полную ударную мощь боевых бригад, подготовленных в ФРГ, поскольку боевые действия ведутся малыми группами. Об этом пишет германская газета Bild am Sonntag со ссылкой на позицию Бундесвера.
"Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что, несмотря на то что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно", — цитирует издание документ ведомства.
Согласно выводам немецких военных, их украинские коллеги не могут перехватить инициативу и добиться огневого превосходства. Подпортить дела ВСУ могут и нерешительные поставки западного оружия. Издание отмечает, что Киев вместе с зарубежными союзниками был слишком уверен в своей победе. Газета также отмечает, что сильно усложняют задачу противника превосходство РФ в воздухе. Само же контрнаступление ВСУ вроде и продвигается, однако достаточно медленно, пишет Bild am Sonntag.
Как сообщал Лайф, ранее немецкие СМИ писали, что кабмин ФРГ планирует в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Журналисты заявляли, что сейчас Берлин рассматривает вопрос их передачи с союзниками, в том числе США. Однако затем канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, точка зрения Берлина пока не изменилась, к передаче такого оружия ФРГ пока не готова.
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