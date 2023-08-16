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16 августа, 12:55

Поставки ракет для "Искандеров" с начала СВО выросли в несколько раз

Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" с начала специальной военной операции выросли в несколько раз. Об этом проинформировал журналистов гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Поставки выросли в несколько раз", — приводит его заявление ТАСС.

Основное назначение оперативного ракетного комплекса "Искандер" — ликвидация систем ПВО и ПРО противника и других стратегических объектов. Он может поражать командные пункты, узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолёты и вертолёты на аэродромах. Дальность поражения ОТРК "Искандер-М" — от 50 до 500 километров, а по некоторым данным, уже пройден предел в 650 километров. По словам экспертов, "Искандеры" могут прорывать современные системы ПВО и ПРО вне зависимости от их количества возле целей.

Ударная сила: До каких стран могут достать российские "Искандеры" из Белоруссии

Ударная сила: До каких стран могут достать российские "Искандеры" из Белоруссии

Напомним, в конце марта стало известно, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем в том числе ядерного вооружения. А в апреле белорусские ракетчики прошли обучение в России. В конце весны подразделение ракетных войск Белоруссии, оснащённое оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", впервые приняло участие в учениях на территории республики.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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