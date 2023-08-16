Поставки ракет для "Искандеров" с начала СВО выросли в несколько раз

Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" с начала специальной военной операции выросли в несколько раз. Об этом проинформировал журналистов гендиректор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Основное назначение оперативного ракетного комплекса "Искандер" — ликвидация систем ПВО и ПРО противника и других стратегических объектов. Он может поражать командные пункты, узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолёты и вертолёты на аэродромах. Дальность поражения ОТРК "Искандер-М" — от 50 до 500 километров, а по некоторым данным, уже пройден предел в 650 километров. По словам экспертов, "Искандеры" могут прорывать современные системы ПВО и ПРО вне зависимости от их количества возле целей.