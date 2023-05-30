В учениях в Белоруссии задействовали "Искандер-М"
Подразделение ракетных войск Белоруссии, оснащённое оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", принимает участие в учениях на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооружённых сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооружённых сил, оснащённое оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в конце марта стало известно, что Москва передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого вооружения. А в апреле белорусские ракетчики прошли обучение в России.
ТАСС / Станислав Красильников