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28 мая, 17:25

В Белоруссию доставлен ещё один комплекс С-400

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии очередного комплекса ЗРК С-400

<p>Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Обложка © Александр Политаев / "Ваяр"</p>

Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Обложка © Александр Политаев / "Ваяр"

В Белоруссию прибыл очередной российский зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщили в Минобороны союзной республики. Уже в ближайшее время он заступит на боевое дежурство.

  • Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
    Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
  • Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
    Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"

Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"

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"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", добавили там.

  • Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
    Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
  • Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"
    Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"

Комплекс С-400, прибывший в Белоруссию. Фото © Александр Политаев / "Ваяр"

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Подчёркивается, что поставка осуществляется в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией. В республике продолжается наращивание боевого потенциала региональной группировки войск.

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Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал отказ Запада от эскалации целью размещения в республике российского ядерного оружия. По его словам, в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском ВС РБ оснащены современными комплексами вроде ОТРК "Искандер-М" и ЗРК С-400.

Матвей Константинов
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