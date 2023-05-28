В Белоруссию доставлен ещё один комплекс С-400

В Белоруссию прибыл очередной российский зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщили в Минобороны союзной республики. Уже в ближайшее время он заступит на боевое дежурство.





"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", — добавили там.





Подчёркивается, что поставка осуществляется в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией. В республике продолжается наращивание боевого потенциала региональной группировки войск.