Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, на этот раз ВС РФ уничтожили до роты солдат ВСУ на данном участке, а также сорвали попытку переброски резервов. Его заявление приводит ТАСС.

"Средствами ПВО огнём из вооружения ЗРК "Тор" уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" и "Валькирия" в районе населённых пунктов Таволжанка, Николаевка. Общие потери противника составили до роты живой силы, один пикап и один минивэн", — рассказал военный.

Также на данном направлении ВСУ хотели перебросить резервы для усиления передовых позиций в районе населённого пункта Кисловка, однако российские артиллеристы сорвали эту попытку. Кроме того, ВС РФ ликвидировали американскую гаубицу М777 и два миномётных расчёта.