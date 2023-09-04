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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 02:32
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Российские силы уничтожили до роты украинских военных на Купянском направлении

Минобороны: Российские силы уничтожили до роты украинских военных под Купянском

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, на этот раз ВС РФ уничтожили до роты солдат ВСУ на данном участке, а также сорвали попытку переброски резервов. Его заявление приводит ТАСС.

"Средствами ПВО огнём из вооружения ЗРК "Тор" уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Фурия" и "Валькирия" в районе населённых пунктов Таволжанка, Николаевка. Общие потери противника составили до роты живой силы, один пикап и один минивэн", — рассказал военный.

Также на данном направлении ВСУ хотели перебросить резервы для усиления передовых позиций в районе населённого пункта Кисловка, однако российские артиллеристы сорвали эту попытку. Кроме того, ВС РФ ликвидировали американскую гаубицу М777 и два миномётных расчёта.

Украинский Ми-8 не долетел до позиций и нанёс удар по своим же войскам под Купянском
Украинский Ми-8 не долетел до позиций и нанёс удар по своим же войскам под Купянском

Ранее российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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