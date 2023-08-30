Украинский Ми-8 не долетел до позиций и нанёс удар по своим же войскам под Купянском
Минобороны: Украинский Ми-8 нанёс удар по своим войскам на Купянском направлении
Украинский вертолёт Ми-8 на Купянском направлении не долетел до подразделений и нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"На рубеже Копанки – Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолёт Ми-8, но в результате недолёта нанёс огневое поражение по своим позициям", — приводит слова военного РИА "Новости".
Кроме того, Якимкин добавил, что передовые подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки противника на том же направлении.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России продвигаются на Купянском направлении, в то время как для ВСУ на этом участке ситуация трудная. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.
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