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30 августа, 03:59

Украинский Ми-8 не долетел до позиций и нанёс удар по своим же войскам под Купянском

Минобороны: Украинский Ми-8 нанёс удар по своим войскам на Купянском направлении

Украинский вертолёт Ми-8 на Купянском направлении не долетел до подразделений и нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"На рубеже Копанки – Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолёт Ми-8, но в результате недолёта нанёс огневое поражение по своим позициям", — приводит слова военного РИА "Новости".

Кроме того, Якимкин добавил, что передовые подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки противника на том же направлении.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России продвигаются на Купянском направлении, в то время как для ВСУ на этом участке ситуация трудная. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Getty Images / By Dejan Pavlovic

Андрей Соловьёв
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