Украинский Ми-8 не долетел до позиций и нанёс удар по своим же войскам под Купянском

Украинский вертолёт Ми-8 на Купянском направлении не долетел до подразделений и нанёс удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"На рубеже Копанки – Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолёт Ми-8, но в результате недолёта нанёс огневое поражение по своим позициям", — приводит слова военного РИА "Новости".

Кроме того, Якимкин добавил, что передовые подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки противника на том же направлении.