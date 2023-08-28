В Минобороны Украины признали успехи России на Купянском направлении

Вооружённые силы России продвигаются на Купянском направлении, в то время как для ВСУ на этом участке ситуация трудная. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого приводит "РБК-Украина".

"Это логичный ход — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. <…> Россияне вроде немного там (на Купянском направлении. — Прим. Лайфа) продвигаются", — заявил глава Минобороны.

Также, по его словам, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский держит оборону на этом направлении и контратакует на Артёмовском. Резников подчеркнул, что ситуация под Купянском для ВСУ сложная, но контролируемая.