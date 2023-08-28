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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 20:14
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В Минобороны Украины признали успехи России на Купянском направлении

Глава Минобороны Украины Резников: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении

Вооружённые силы России продвигаются на Купянском направлении, в то время как для ВСУ на этом участке ситуация трудная. Соответствующее заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого приводит "РБК-Украина".

"Это логичный ход — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. <…> Россияне вроде немного там (на Купянском направлении. — Прим. Лайфа) продвигаются", — заявил глава Минобороны.

Также, по его словам, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский держит оборону на этом направлении и контратакует на Артёмовском. Резников подчеркнул, что ситуация под Купянском для ВСУ сложная, но контролируемая.

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Ранее Резников заявлял, что украинские лётчики могут впервые применить американские истребители F-16 в конфликте с Россией уже весной 2024 года. По его словам, в настоящий момент пилоты и техники ВСУ обучаются управлению и обслуживанию западных самолётов.

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VK / Минобороны РФ

Андрей Соловьёв
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