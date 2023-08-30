ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 03:21
7464

Авиация ВС РФ нанесла 12 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: ВКС нанесли на Купянском направлении 12 ударов по бойцам ВСУ и технике

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Якимкин добавил, что ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.

ВСУ потеряли свыше 340 военных в ходе безуспешной атаки в ДНР
ВСУ потеряли свыше 340 военных в ходе безуспешной атаки в ДНР

Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. На этом же направлении было уничтожено до 90 бойцов ВСУ.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar