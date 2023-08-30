Авиация ВС РФ нанесла 12 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: ВКС нанесли на Купянском направлении 12 ударов по бойцам ВСУ и технике
Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад", — приводит его слова РИА "Новости".
Также Якимкин добавил, что ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. На этом же направлении было уничтожено до 90 бойцов ВСУ.
VK / Минобороны РФ