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30 августа, 03:21

Авиация ВС РФ нанесла 12 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: ВКС нанесли на Купянском направлении 12 ударов по бойцам ВСУ и технике

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на Купянском направлении. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад", — приводит его слова РИА "Новости".

Также Якимкин добавил, что ВСУ в результате ударов потеряли в районе населённых пунктов Двуречная и Табаевка до роты личного состава, два миномётных расчёта и пикап.

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Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие отразили две атаки Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. На этом же направлении было уничтожено до 90 бойцов ВСУ.

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Андрей Соловьёв
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