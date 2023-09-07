Под Артёмовском зафиксировано скопление сил ВСУ
РИА "Новости": ВСУ концентрируют силы в Часовом Яру и Богдановке в ДНР
Украинская армия концентрирует свои силы в подконтрольных Киеву населённых пунктах под Артёмовском. Об этом сообщил разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
ВСУ концентрируют силы в Часовом Яру и Богдановке в ДНР. Видео © t.me / РИА "Новости"
"Сейчас мы с вами находимся (с БПЛА. — Прим. Лайфа) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища, рядом находится населённый пункт Богдановка", — приводит его слова РИА "Новости".
Боец уточнил, что основная ротация ВСУ происходит в двух населённых пунктах — Богдановке и Часовом Яру, откуда противник получает боеприпасы на позиции у линии фронта.
Ранее Лайф рассказывал, как украинские военные попытались атаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении и лишились пяти танков. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери и в живой силе — были уничтожены более 180 бойцов. Кроме того, ВС России удалось поразить боевые бронированные машины, два автомобиля, польские "Крабы" и другую технику.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth