Саммит ЕС решил использовать для поддержки Киева доходы от активов РФ

Саммит ЕС принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева. При этом программу бюджетной помощи Украине принять не смогли. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит подтвердил, что помощь Украине остаётся приоритетом Евросоюза", — отметил он на пресс-конференции по итогам саммита.

Сейчас в ЕС заморожено 211 млрд евро российских активов, и предложения, как использовать доходы от них для финансирования Украины, Еврокомиссия обещала скоро представить. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, средства направят в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Киева.