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21 октября, 06:01

США и ЕС договорились искать возможность передачи Киеву замороженных активов РФ

США и ЕС изучат вопрос передачи Украине доходов от замороженных активов России

По итогам саммита в Вашингтоне руководство США и Евросоюза договорилось изучить, каким образом возможно передать Украине доходы от российских замороженных активов. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕС. Кроме того, Вашингтон снова потребовал от Москвы компенсировать причинённый Украине ущерб и поддержал формулу мира, которую продвигает Киев.

"В рамках наших усилий по оказанию помощи Украине в краткосрочной перспективе мы изучим, каким образом любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные непосредственно от замороженных российских суверенных активов, могут быть направлены на поддержку Украины и её восстановление в соответствии с действующим законодательством", — сказано в сообщении.

Зеленский призвал "найти ключик", чтобы передать Киеву замороженные российские активы

Зеленский призвал "найти ключик", чтобы передать Киеву замороженные российские активы

В заявлении также сказано, что США и ЕС намерены продолжать финансирование Украины столько времени, сколько потребуется "для защиты её "суверенитета и территориальной целостности". В том числе деньги будут направлены для защиты, ремонта и восстановления украинского энергетического сектора.

К слову, незаконные действия Евросоюза по заморозке и изъятию российских активов уже неоднократно критиковали в Кремле и сравнивали с грабежом. Взгляд на эту ситуацию меняется и в самой Европе. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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