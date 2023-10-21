США и ЕС договорились искать возможность передачи Киеву замороженных активов РФ

По итогам саммита в Вашингтоне руководство США и Евросоюза договорилось изучить, каким образом возможно передать Украине доходы от российских замороженных активов. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕС. Кроме того, Вашингтон снова потребовал от Москвы компенсировать причинённый Украине ущерб и поддержал формулу мира, которую продвигает Киев.

"В рамках наших усилий по оказанию помощи Украине в краткосрочной перспективе мы изучим, каким образом любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные непосредственно от замороженных российских суверенных активов, могут быть направлены на поддержку Украины и её восстановление в соответствии с действующим законодательством", — сказано в сообщении.

В заявлении также сказано, что США и ЕС намерены продолжать финансирование Украины столько времени, сколько потребуется "для защиты её "суверенитета и территориальной целостности". В том числе деньги будут направлены для защиты, ремонта и восстановления украинского энергетического сектора.