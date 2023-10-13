G7 назвала условие разморозки российских $280 млрд
G7 заморозила российские $280 млрд до "компенсации" Украине понесённого ущерба
Хранящиеся на счетах стран "Большой семёрки" финансовые активы России будут заморожены до тех пор, пока Москва не "компенсирует" Киеву понесённый в результате СВО ущерб. Соответствующее решение отражено в коммюнике по итогам переговоров министров финансов государств G7 в Марокко.
В совместном заявлении приводится информация от профильной рабочей группы, которая занимается поиском и заморозкой активов россиян. Там указано, что суммарный объём "обездвиженных" денежных средств составляет 280 миллиардов долларов. Подкреплены данные традиционными обещаниями о поддержке Украины и "принуждении" РФ к восстановлению Незалежной.
"Мы изучим, каким образом любые сверхдоходы частных компаний, полученные непосредственно от обездвиженных российских суверенных активов, когда эти сверхдоходы не требуются для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с применимым законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и её восстановление в соответствии с применимым законодательством", — отметили в G7.
Напомним, что свой глаз на российские активы давно положил и Владимир Зеленский. Двумя днями ранее он вновь попросил Запад "найти ключик" к чужим финансам и передать их Киеву.