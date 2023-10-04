Блинкен раскрыл план Запада по передаче Украине замороженных российских активов

Страны Запада изыскивают юридическую возможность передать Украине замороженные российские активы. С таким заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Университете штата Техас. Его речь транслировалась на сайте Госдепа.

"Их [замороженных активов РФ] около 300 миллионов долларов, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединённых Штатах. Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины", — заявил Блинкен.