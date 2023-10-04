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4 октября, 19:30

Блинкен раскрыл план Запада по передаче Украине замороженных российских активов

Блинкен: Запад ищет юридическую возможность передать Украине активы России

Страны Запада изыскивают юридическую возможность передать Украине замороженные российские активы. С таким заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Университете штата Техас. Его речь транслировалась на сайте Госдепа.

"Их [замороженных активов РФ] около 300 миллионов долларов, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединённых Штатах. Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины", — заявил Блинкен.

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Незаконные действия ЕС по заморозке и изъятию российских активов уже неоднократно критиковали в Кремле и сравнивали с грабежом. Взгляд на эту ситуацию меняется и в самой Европе. Так, глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Глава немецкого правительства Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.

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ТАСС / Michael Wyke

Анатолий Симоненко
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