Володин рассказал, как Россия ответит на воровство Евросоюзом её замороженных активов
Володин: Воровство замороженных активов России потребует симметричного ответа
Россия конфискует гораздо большие активы недружественных стран, если в ЕС решат украсть её замороженные средства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой шаг Запада потребует симметричного ответа с российской стороны.
Володин указал, что некоторые европейские политики во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стремятся удержаться на местах и знают о плохом финансовом положении своих государств, к которому сами же их и привели. В связи с этим они снова начали разговоры о "воровстве замороженных средств" России и использовании их для милитаризации Украины.
"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", — написал Володин в телеграм-канале.
Он также добавил, что с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более 85 миллиардов евро. Из-за этого сами европейцы столкнулись с рядом проблем: ростом цен, рецессией экономики и упадком промышленности. Володин считает, что ситуация в Европе за последние несколько лет стала сильно хуже. Сейчас на смену политикам, выступающим за снабжение Украины, приходят те, кто думает о внутренних проблемах своих стран.
Ранее Лайф рассказывал, что саммит Евросоюза принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева. При этом программу бюджетной помощи Украине принять не смогли. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, средства направят в бюджет Евросоюза, затем оттуда они будут распределяться на нужды Киева.