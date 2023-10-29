Володин рассказал, как Россия ответит на воровство Евросоюзом её замороженных активов

Россия конфискует гораздо большие активы недружественных стран, если в ЕС решат украсть её замороженные средства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой шаг Запада потребует симметричного ответа с российской стороны.

Володин указал, что некоторые европейские политики во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стремятся удержаться на местах и знают о плохом финансовом положении своих государств, к которому сами же их и привели. В связи с этим они снова начали разговоры о "воровстве замороженных средств" России и использовании их для милитаризации Украины.

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", — написал Володин в телеграм-канале.

Он также добавил, что с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более 85 миллиардов евро. Из-за этого сами европейцы столкнулись с рядом проблем: ростом цен, рецессией экономики и упадком промышленности. Володин считает, что ситуация в Европе за последние несколько лет стала сильно хуже. Сейчас на смену политикам, выступающим за снабжение Украины, приходят те, кто думает о внутренних проблемах своих стран.