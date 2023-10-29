"Даже если встанет на колени": Зеленскому напомнили о долгах, которые ему не простят
Rebelión: Запад не простит долги Киеву, даже если Зеленский встанет на колени
Из-за огромных долговых обязательств перед Западом Украина превратилась в несостоявшееся государство. Как заявил обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч, Киеву так или иначе всё равно придётся платить по счетам.
"Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже", — подчеркнул журналист.
Обозреватель напомнил, что долги Незалежной перед западными партнёрами только растут и кредиты Киеву приходится брать на невыгодных для себя условиях. Как указал Бланч, страна уже сегодня бесплатно раздаёт предприятия западным кредиторам.
На фоне палестино-израильского конфликта Зеленский всё больше теряет влияние на Западе. В частности, в США считают, что он утратил статус "медийного баловня" и сейчас недоумевает, почему до него никому нет дела. Часто говорят в американском Конгрессе и о планах передать Израилю помощь, предназначенную для Киева.
t.me / Zelenskiy / Official