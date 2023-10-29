Из-за огромных долговых обязательств перед Западом Украина превратилась в несостоявшееся государство. Как заявил обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч, Киеву так или иначе всё равно придётся платить по счетам.

"Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже", — подчеркнул журналист.