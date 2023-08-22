Власти подготовили схему обмена заблокированными активами

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что готов проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам Силуанова, проект указа подготовили правительство и Центробанк. Он отметил, что на данный момент заблокированы активы более чем 3,5 млн граждан РФ. Сумма составляет полтора триллиона рублей.

"С учётом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С", — сказал Силуанов.

Он добавил, что на первом этапе предполагается разблокировать счета на порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Силуанов попросил Путина поддержать проект подготовленного указа.