В Госдепе назвали условие для возврата России замороженных активов

Страны Запада не собираются возвращать России замороженные активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока РФ "не заплатит" за специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по "Группе семи" <...> подтвердили, что Россия должна заплатить. И что иммобилизованные активы России в размере, как вы сказали, порядка $300 миллиардов не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит", — сказал представитель Госдепа на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.