В Госдепе назвали условие для возврата России замороженных активов
Госдеп: Запад не вернёт России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО
Страны Запада не собираются возвращать России замороженные активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока РФ "не заплатит" за специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по "Группе семи" <...> подтвердили, что Россия должна заплатить. И что иммобилизованные активы России в размере, как вы сказали, порядка $300 миллиардов не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит", — сказал представитель Госдепа на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
В августе глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о готовности проекта указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Он отметил, что на данный момент заблокированы активы более чем 3,5 миллиона граждан РФ. Сумма составляет полтора триллиона рублей. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженными активами. Процесс будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.
ТАСС / Валерий Шарифулин