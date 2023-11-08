В США согласились отдать Украине конфискованные активы России

В Конгрессе США завершилось голосование по законопроекту о передаче Украине активов России, конфискованных после начала спецоперации. Большинством голосов членов Комитета по иностранным делам документ был принят.

Одобренный проект нормативного акта предоставляет главе Госдепа право выделять Киеву финпомощь, используя изъятые средства РФ. Такое решение сможет принять и президент страны, сказано в тексте. После этого активы зачисляются на счёт фонда поддержки Украины. Однако тратить конфискованные миллиарды Незалежная сможет лишь на "компенсацию понесённого урона", а именно — реконструкцию объектов инфраструктуры, гумпомощь населению и другие цели.

"Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к Правительству Соединённых Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", — гласит текст законопроекта.