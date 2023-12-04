Матвиенко возмутилась отсутствием решения по акцизам на медицинский спирт
Матвиенко: Нужно ускорить принятие закона об акцизах на медицинский спирт
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала поскорее внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт. По её словам, недавние обыски ФСБ у производителей и оптовиков показали, что около 40% этой продукции может идти на производство нелегального алкоголя.
"Напоминаю про акцизы про медицинский спирт. Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. <...> Подключился Минздрав, но решения до сих пор нет", — сказала Матвиенко на ежегодной встрече со статс-секретарями-замминистрами.
Сенатор призналась, что недоумевает, почему такой законопроект до сих пор не поступил в Госдуму. По всей видимости, предположила она, на это влияет некое лобби, которое "сильнее власти".
Ранее стало известно, что правительство предложило с 1 мая 2024 года втрое повысить акцизы на вино. Также Лайф писал, что Россия откажется от бумажных акцизов на пиво и табак в начале 2024 года.
ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO