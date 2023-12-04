Матвиенко возмутилась отсутствием решения по акцизам на медицинский спирт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала поскорее внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт. По её словам, недавние обыски ФСБ у производителей и оптовиков показали, что около 40% этой продукции может идти на производство нелегального алкоголя.

"Напоминаю про акцизы про медицинский спирт. Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. <...> Подключился Минздрав, но решения до сих пор нет", — сказала Матвиенко на ежегодной встрече со статс-секретарями-замминистрами.